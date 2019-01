Cascata delle Marmore, a rischio 40 posti di lavoro

Dopo dodici anni la Cascata delle Marmore cambia gestore: una sola offerta arrivata a Palazzo Spada per partecipare al bando e non è quella dell’Associazione temporanea d’imprese “165 Marmore Falls”, in campo dal 2006.

Ma intanto l’avviso pubblico del Comune fa discutere e finisce nel mirino dei vecchi gestori: “E’ confuso e presenta tratti incredibili dal punto di vista amministrativo. E soprattutto non offre garanzie ai quaranta lavoratori impegnati nel settore: ecco perché abbiamo deciso di non partecipare”.

E’ questo il pensiero di Sandro Corsi, presidente dell’Actl che fa parte insieme alle cooperative Alis e Sistema Museo proprio dell’Ati Marmore Falls. Corsi ieri ha convocato una conferenza insieme al presidente Alis Stefano Notari e alla guida della Cascata Barbara Moriconi, in rappresentanza dei lavoratori.

“Ieri sera (giovedì ndr) fino alle 22 – ha spiegato Corsi – abbiamo ragionato sul partecipare o meno, ma alla fine si è deciso per il no. Il bando infatti presenta troppi punti oscuri: soprattutto non offre garanzie per i lavoratori. Innanzitutto in una prima versione era stato formulato con il metodo del massimo ribasso, una pratica illegittima per questo tipo di avvisi. Inoltre dura solo sei mesi, anche se poi nel testo non c’è piena chiarezza su questo (il Comune in un comunicato parla di “una gestione di altri sei mesi con opzione per ulteriori sei”, ndr). Sono anni che la scadenza del bando è nota, ma non capisco perché ci si è ridotti a fare tutto di fretta in questo modo”.

I lavoratori hanno incontrato il sindaco Latini e il vicesindaco Giuli. “Ci siamo messi a disposizione – ha spiegato Corsi – dei nuovi gestori e abbiamo comunicato la nostra rinuncia a partecipare al bando. E soprattutto abbiamo richiesto che tutti i nostri lavoratori siano tutelati: nessuno deve perdere soltanto un’ora di lavoro”.

Al termine dell’incontro sindaco e vicesindaco hanno spiegato: “La fase di transizione attuale con le sue inevitabili incertezze è conseguenza diretta della necessità di gestire una procedura di gara complessa in tempi stretti. La giunta ha comunque sempre fornito indicazioni politiche chiare. Per una serie di questioni procedurali ed avendo avuto indicazione da parte dei dirigenti e dei tecnici dell’impossibilità di una proroga del servizio, si è passati nel più breve tempo possibile all’indizione di una gara su Mepa per l’affidamento per sei mesi”.

