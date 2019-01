Fuori strada con l'auto, ferita una donna in Valnerina

Una donna è rimasta ferita, sembra in modo non grave, in un incidente avvenuto intorno alle 10 di giovedì 3 gennaio 2019 lungo la variante di Ferentillo, in Valnerina.

La donna era alla guida di una Daewoo che, per cause che dovranno essere accertate dai carabinieri, ad un certo punto è sbandata, finendo fuori strada.

L'auto si è cappottata ed i vigili del fuoco di Terni sono dovuti intervenire per estrarre l'automobilista dall'abitacolo.

La donna era cosciente ed apparentemente in buone condizioni. Un'ambulanza del 118 l'ha poi accompagnata in ospedale per accertamenti.