La Casa delle Musiche a Striscia la Notizia

Striscia la Notizia parla di Terni.

Nella puntata in onda giovedì 3 gebnaio 2018, il tg satirico manderà in onda un servizio sulla Casa delle Musiche di Borgo Bovio, inaugurata cinque anni fa in piena campagna elettorale e mai utilizzata.

Il bando per l’assegnazione non è stato mai portato a termine e quella struttura, costata circa 1,5 milioni per consentire ai giovani ternani appassionati di musica di esercitare la propria passione a livello professionale, non è mai partita.

E’ stata così lasciata in mano a balordi che hanno più volte forzato, vandalizzando pareti, ascensore, parquet e bagni.

Nel servizio sono stati intervistati l’attuale assessore ai lavori pubblici, Melasecche, che denunciò più volte il degrado dai banchi dell’opposizione, e il presidente dell’Arci, Camuffo, che rivendica la messa a disposizione della struttura.