Piemontese: "Vento contrario alla pietà nell'accoglienza dei migranti"

“Il tema dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti e dei richiedenti asilo, purtroppo non governato in maniera adeguata, sta diventando fortemente divisivo sia per la complessità della sua conduzione sia per la violenza di un vento decisamente contrario alla umana pietà e anche ad una ragionevole soluzione”.

E’ quanto ha detto il vescovo di Terni, Narni e Amelia, Giuseppe Piemontese, nel corso del “Te Deum”, la messa di ringraziamento che viene celebrata ogni fine anno in cattedrale. Il presule ha formulato gli auguri all’amministraione comunale (era presente il sindaco) eletta la scorsa estate, sottolineando al contempo la necessità di tenere alta l’attenzione per l’assistenza ai bisognosi.

“Desta preoccupazione - ha spiegato Piemontese - la tendenza a rinchiudersi nel recinto sicuro del benessere privato, che mette al bando in maniera irrazionale la tradizionale solidarietà del nostro popolo e perfino il dialogo e la relazione con vicini e estranei”.