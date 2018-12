Gruppo di turisti israeliani "salvato" dai vigili del fuoco

Avventura a lieto fine per un gruppo di turisti israeliani che nella notte tra sabato 29 e domenica 30 dicembre si era perso sui Prati di Stroncone. I sei escursionisti, che erano a bordo di un pulmino, si sono persi, probabilmente a causa dell'oscurità, hanno smarrito il sentiero e sono finiti in una zona impraticabile restando col mezzo impantanato. Per fortuna erano in mezzo alla montagna, ma c'era campo, hanno dunque chiamato il 115 dei Vigili del fuoco. Una squadra è partita subito alla volta dei Prati e, intorno alle 22 di sabato, è riuscita a recuperare il gruppo. I sei escursionisti erano infreddoliti, un po' spaventati, ma tutti in buona salute.