Paura al circo, va a fuoco un camper

Nessun ferito, né tra le persone né tra gli animali. E’ stato subito circoscritto l’incendio che sabato sera 29 dicembre, poco prima delle venti, si è sprigionato in uno dei camper del circo che attualmente staziona in via del Centenario, a Borgo Rivo.

Sul luogo dell’incendio sono giunti in pochi minuti tre squadre dei vigili del fuoco di Terni che hanno subito spento l’incendio poi provveduto alla bonifica del mezzo incendiato. L’incendio era potenzialmente pericoloso perché si poteva propagare anche ad altri camper del circo.

Non c’è stato nessun intossicato. Le operazioni di spegnimento sono risultate facilitate dal fatto che sabato sera in via del Centenario non erano previsti spettacoli, dunque non c’erano visitatori. L’incendio si è sprigionato nella parte posteriore del camper, quella dove erano le camere. I vigili del fuoco sono al lavoro per accertare le cause dell’incendio.