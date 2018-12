Si cercano volontari per un progetto sull'immigrazione

Il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del consiglio dei ministri ha pubblicato il bando straordinario per la selezione di 613 volontari, da impiegare nell'attuazione di 15 progetti presentati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno. Il progetto relativo alla Prefettura di Terni ha per titolo "Governance dell'accoglienza e procedure di Rav (Rimpatrio assistito volontario)" ed è destinato a due volontari. Il progetto, le materie oggetto del colloquio selettivo, i criteri di valutazione e le modalità di presentazione delle domande sono pubblicati sul sito internet della Prefettura di Terni dove è riportato il link del Servizio civile nazionale su cui sono reperibili il bando e i moduli per la presentazione delle domande il cui termine scadrà il prossimo 30 gennaio.