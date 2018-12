A scuola per imparare a potare le viti

Prenderà il via il 15 gennaio il corso di potatura della vite organizzato da Pro Natura Terni. Attraverso lezioni in aula, in programma sempre dalle 21 alle 23, ed esercitazioni sul campo, il corso tratterà in forma sintetica e pratica le nozioni di base necessarie per conoscere ed affrontare i diversi sistemi di potatura della vite utilizzati nel nostro territorio. Si tratta del primo dei tre corsi promossi da Pro Natura. Gli altri due riguarderanno le tecniche di potatura delle piante da frutto e dell’olivo. Le lezioni, organizzate con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Cesvol della provincia di Terni, si svolgeranno nella sede del Centro servizi, al Polis di Cospea, in via Montefiorino, 12/c. Gli altri corsi cominceranno il 29 gennaio (potatura dei fruttiferi) e il 15 febbraio (potatura dell’olivo). Per informazioni e pre-iscrizioni: Massimo Peraio 342.1082257, corsi@pronaturaterni.it; www.pronaturaterni.it.