Tre arresti dei carabinieri in poche ore

I carabinieri delle stazioni di Narni Scalo e di Giove e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Amelia, nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio intensificati nel periodo natalizio, hanno tratto in arresto tre persone: due giovani immigrati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un marocchino in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nel 2017 dal gip del tribunale di Roma. Un ventenne di origini rumene è stato trovato in possesso di 250 grammi di hashish, un grammo di ecstasy, un bilancino di precisione e 160 euro provento dell’attività di spaccio. Un diciottenne bulgaro è stato invece sorpreso con 80 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. I carabinieri hanno poi individuato un latitante all’interno di un’abitazione nel centro di Attigliano. Il malvivente, quando ha visto i militari, ha tentato la fuga attraverso la finestra del bagno dello stabile, ma è stato bloccato dai carabinieri che l'hanno subito arrestato.