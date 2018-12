Neonato morto, la madre omicida lascia il carcere per 3 giorni

In attesa del processo per l'omicidio del figlio neonato, Giorgia Guglielmi, la ragazza ternana di 27 anni che in agosto abbandonò il bimbo nel parcheggio di un supermercato, sta trascorrendo le feste di Natale insieme all'altra figlia di due anni in una struttura protetta della Caritas di Perugia. La donna è stata autorizzata dal gip Federico Bona Galvagno a lasciare il carcere di Capanne dal 24 al 26 dicembre. Poi dovrà rientrare in cella.