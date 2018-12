Applausi a De Majo per il suo teatro itinerante

Musica, racconti, sapori e tradizioni. Questi i protagonisti domenica pomeriggio 23 dicembre dello spettacolo teatrale itinerante “I racconti del ciocco”. Una grande festa a cielo aperto che ha toccato il centro della città: piazza Tacito, corso Tacito, largo Villa Glori, piazza San Francesco, corso Vecchio, piazza dei Bambini e delle Bambine, piazza della Repubblica, via Roma, piazza Frankl.

“La città si è trasformata in teatro – dice Stefano De Majo, organizzatore dell’iniziativa e primo attore – attraverso il filo conduttore della fiaba e l’immagine del ciocco pascoliano che cita la semplicità e il calore con cui ci si riuniva attorno al focolare domestico ad ascoltare i racconti sul Natale”. Ogni racconto ha evocato i sapori e gusti diversi associandosi a bevande calde e dolcetti tradizionali. Grande soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa dal sindaco Leonardo Latini presente in piazza Tacito all'inizio dello spettacolo teatrale itinerante.

“Siamo riusciti a riunire intorno al Natale associazioni e commercianti della città – sottolinea l’assessore alla cultura Andrea Giuli – trasmettendo anche con questo spettacolo, un’atmosfera unica e magica percepibile da tutti”.