Piano di marketing “Terre di San Valentino”: nasce la cabina di regia

FOTO - Lo sciopero alla Colussi

Alta adesione allo sciopero della Colussi a Petrignano di Assisi nella mattinata di venerdì 21 dicembre. Lavoratori che protestano per il mancato riconoscimento del premio di produzione, per le turnazioni "selvagge", per le assunzioni di interinali dell'ultimo periodo e per una gestione manageriale ritenuta non rispettosa dei dipendenti.