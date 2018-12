Al Clt è il giorno di Federico Buffa, tra teatro e beneficenza 

L’appuntamento più atteso del fitto calendario degli eventi natalizi del Clt è finalmente arrivato. Quello del 22 dicembre è il giorno di Federico Buffa: il più grande storyteller italiano arriva al Circolo Lavoratori Terni con un doppio appuntamento, tra teatro e beneficenza. Se alle 21,30 la biblioteca di via Muratori ospiterà una delle storie più amate del giornalista volto di Sky – Italia Mundial (Spagna 1982), i cui biglietti sono stati polverizzati in poche ore – alle 18 si svolgerà un altro momento che vedrà protagonista lo stesso Buffa e un progetto molto importante per la città di Terni. Come annunciato solo pochi giorni fa, infatti, Federico Buffa ha deciso di sposare una causa che anche il CLT e Acciai Speciali Terni stanno sostenendo, ossia la realizzazione del Cinema in Pediatria, iniziativa promossa dall’Associazione I Pagliacci.