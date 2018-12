Fuga di gpl dall'Energas di Narni, ma è solo una esercitazione

Si è svolta venerdì 20 dicembre in Prefettura una esercitazione di Protezione Civile "per posti di comando", che ha simulato uno scenario incidentale all'interno del deposito "Energas Spa" di Narni. L'obiettivo è stato quello di testare il piano di emergenza Esterna per le industrie a rischio di incidente rilevante (PEE) e, in particolare, il grado di efficacia delle comunicazioni tra gli enti e le strutture operative coinvolte nel sistema dei soccorsi nonché le procedure di informazione della popolazione e i mass media. Coinvolte nella simulazione soltanto alcune delle strutture operative e componenti del sistema di Protezione Civile: il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la Questura, il comando provinciale Carabinieri, il Comune di Narni, il 118, l’Asl Umbria 2, l’azienda ospedaliera S. Maria, la Provincia, il servizio di Protezione Civile regionale e l’azienda Energas. L'esercitazione è iniziata alle ore 14,50, con la segnalazione di una fuga di gpl da una valvola di sicurezza di un serbatoio con dispersione del gas ed incendio dello stesso seguito da un getto di fuoco con potenziali effetti anche all’esterno dello stabilimento.