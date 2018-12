L'ultima videoteca della città ai titoli di coda

Il sorriso gentile, l’umiltà e le braccia conserte di chi aspetta l’ineluttabile fine di un’esperienza, che ha segnato per sempre la sua esistenza, nel bene e nel male. È il profilo di Adriano Lorenzoni, 60 anni, metà dei quali trascorsi a noleggiare film. Avrebbe smesso già mesi fa, ma una sorta di rivolta da parte di storici clienti lo ha convinto a resistere. "Era il 1988 – racconta -, mio fratello Marino allora faceva il rappresentante di VHS, quando erano ancora in circolazione le Beta; fu sua la proposta di avviare l’attività. Aprimmo in via Federico Cesi, presto in società anche nostra cugina Marcella Mancinelli”. A Terni c’erano già altre videoteche, Lorenzoni cominciò con un migliaio di titoli a disposizione, tra cassette usate e nuove: "L’attività decollò pian piano e nel ’94 ci trasferimmo in viale della Stazione, prima in un locale di 180 mq, poi nell’attuale di 400. Fu la svolta".

