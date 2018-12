Riabilitazione cardiologica, 1500 ricoveri in nove anni

Con oltre 1500 ricoveri in nove anni in aggiunta ad una importante attività specialistica ambulatoriale, la Riabilitazione Cardiologica del presidio ospedaliero di Amelia consolida un ruolo di primo piano nella sanità regionale e si proietta a diventare sempre più un polo di attrazione per l’utenza extraregionale. Attivata nel mese di aprile del 2009, con nove posti letto, è di fatto l’unica riabilitazione cardiologica intensiva di degenza presente nel territorio regionale e fornisce prestazioni di alta specializzazione a pazienti sottoposti ad intervento cardiochirurgico o reduci da un episodio cardiaco acuto, come ad esempio l’infarto del miocardio, favorendo un notevole miglioramento della qualità di vita e restituendo loro, compatibilmente con la patologia, una condizione sociale, affettiva, lavorativa, il più possibile normale. Grazie ad una politica di integrazione interaziendale i pazienti provengono per lo più dalla struttura complessa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni ma negli ultimi anni è cresciuto notevolmente anche il numero di utenti di Toscana e Lazio che si affidano alle cure dei sanitari amerini.