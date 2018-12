Fissato il processo per i consiglieri morosi

A Terni si terrà il prossimo 3 maggio il processo in tribunale a carico di 9 amministratori comunali accusati di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Si tratta di 7 consiglieri comunali in carica, un ex e un assessore della giunta Latini. Sono accusati di non aver manifestato delle cause di incompatibilità una volta eletti in Comune.