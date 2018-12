Il sindaco premia il poliziotto antidroga

A Terni giovedì 20 dicembre, alle 12 a palazzo Spada, in sala consiliare, è in programma la cerimonia per il conferimento dell’encomio, deliberato nello scorso mese di novembre, al sovrintendente capo della squadra mobile della questura di Terni, Claudio Nannini, rimasto ferito durante azioni di controllo antidroga nello scorso mese di luglio. Sarà anche l’occasione da parte del sindaco Leonardo Latini per ringraziare le forze dell’ordine per l’impegno profuso e i risultati ottenuti anche di recente nel garantire il rispetto delle regole e la convivenza civile in città con l’ampia operazione antidroga che ha portato allo smantellamento di una vasta rete di pusher africani.