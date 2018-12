Assalto al bancomat con l'esplosivo

Sono stati costretti a fuggire a mani vuote i banditi che, nel corso della notte di mercoledì 19 dicembre, hanno assaltato la filiale di Arrone delle Casse di risparmio dell'Umbria, in via Matteotti. I malviventi hanno usato dell'esplosivo per far saltare lo sportello bancomat, ma il trambusto provocato e la presenza dei carabinieri nella zona li ha costretti a interrompere il raid, lasciando i soldi al proprio posto. Le indagini sono in corso e non si escludono sviluppi già nel corso delle prossime ore. Numerosi gli abitanti del piccolo centro della Valnerina ternana svegliati di soprassalto dall'esplosione.