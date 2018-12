Maxi blitz antidroga, al via i primi interrogatori

Primi interrogatori di garanzia a Terni per i 31 indagati coinvolti nell'operazione Gotham contro lo spaccio di droga. Tra loro 26 persone sono finite in carcere, una ai domiciliari e le altre 4 sottoposte alla misura del divieto di dimora. Quattro delle persone interrogate dagli inquirenti si sono avvalse della facoltà di non rispondere. Erano presenti i loro difensori. Il maxi blitz di martedì 18 dicembre ha portato la polizia a stroncare un vasto giro di droga gestito da migranti africani, alcuni dei quali assistiti da strutture caritative della città.