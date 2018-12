Un topo provoca un black out in mezza città

Curioso, ma pure fastidioso, fuori programma lunedì pomeriggio 17 dicembre. In diverse zone del centro urbano la corrente elettrica è venuta a mancare dalle 18 circa fino a poco prima delle 19, con conseguenti disagi per cittadini – compresi ascensori bloccati -, uffici e attività commerciali. Interessata un’ampia area cittadina fra lo stadio, via Battisti, piazza Dalmazia, via Bramante, viale Borsi, via Primo Maggio. Secondo quanto ricostruito dai tecnici di Terni Distribuzione Elettrica – unità produttiva di Asm Terni Spa – che si sono subito attivati per risolvere il problema, all’origine del blackout ci sarebbe un grosso roditore che ha causato un corto circuito alla sottostazione (in pratica una cabina elettrica) Terni Ovest che collega l’intera parte di Terni prossima allo stadio. Non si sa che fine abbia fatto il topo in questione, ma certo ha prodotto un problema non di poco conto. Nel giro di tre quarti d’ora l’elettricità è tornata, gradualmente, nelle zone ‘colpite’ dai denti affilati del roditore.