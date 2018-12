Delegazione cinese in visita a Palazzo Spada

Due rappresentanti dell’Istituto Confucio di Roma sono stati ricevuti lunedì mattina 17 dicembre a Palazzo Spada dal sindaco Leonardo Latini, dal vicesindaco Andrea Giuli e dall’assessore alla scuola Valeria Alessandrini. L’istituto Confucio opera da tempo in Italia e nel mondo ai massimi livelli per la diffusione della lingua e della cultura cinesi. E’ probabilmente l’istituto di cultura più prestigioso della repubblica popolare cinese.

“Si è trattato di un primo approccio, grazie anche ai contatti del dottor Matteo Bressan nella sua qualità di esperto di relazioni internazionali – sottolineano i rappresentanti dell’Amministrazione comunale presenti all’incontro – che ci ha consentito comunque di focalizzarci su alcuni temi, come quello dell’insegnamento della lingua cinese a Terni, già presente con un corso curricolare al liceo linguistico Angeloni, ma la cui offerta potrebbe essere ampliata, anche verso professionisti che hanno rapporti commerciali con la Cina”. Si è parlato inoltre della valorizzazione di esperienze culturali ternane di alto livello verso il pubblico cinese, come ad esempio il concorso Casagrande, o le attività del Briccialdi e di possibili collaborazioni anche sul fronte turistico, culturale e dell'enogastronomia. L’incontro è solo il primo.

Già dalle prossime settimane i contatti intrapresi proseguiranno con lo scambio e la valutazione di progettualità da condividere.