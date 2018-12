Premiato dal prefetto il giovane inventore del motorino richiudibile

Emanuele Tomassorri è l’ideatore del "Motorino" richiudibile. Il giovane ternano, nato ad Amelia, ha progettato il primo last mile vehicle a due ruote a propulsione elettrica che si trasforma da mezzo di trasporto a trolley, in modo da essere facilmente trasportato ed ovviare, così, ai problemi di spazio, parcheggio e furto. Tomassori è stato ricevuto negli uffici della presidenza della Provincia dal presidente, Giampiero Lattanzi, e dal prefetto, Paolo De Biagi, che si sono complimentati con il giovane designer ed hanno espresso vivo apprezzamento per le sue innovative progettazioni.

Prefetto e presidente della Provincia hanno consegnato un attestato al giovane e brillante designer.

“Emanuele – hanno detto presidente e prefetto – è la testimonianza della vitalità e dell’eccellenza che i giovani possono rappresentare. La voglia di mettersi in gioco e di impegnarsi a fondo per fare qualcosa per la comunità e per il proprio futuro”. “Sono molto felice ed orgoglioso di essere stato ricevuto dal presidente della Provincia e dal prefetto di Terni – ha detto Tomassorri – mi piace pensare che il mio progetto, portato già in varie iniziative a livello mondiale, sia anche il veicolo per rappresentare in qualche modo la mia terra. Spero che l’idea si tramuti in realtà e che possa davvero servire alla gente”.

Emanuele Tomassorri è nato a Terni il 3 gennaio 1997 ed è residente ad Amelia, si è laureato il 6 luglio 2018 all'Istituto Europeo di Design di Torino (Ied), indirizzo Transportation, con 110 e lode.

Ad inizio anno viene scelto, a seguito di una serie di selezioni, insieme ad altri due studenti tra tutti quelli frequentanti l'ultimo anno dello Ied, indirizzi Transportation e Product, per rappresentare l'istituto torinese all'88esimo Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra con "Rogem", la sua prima progettazione.

Si tratta di un cambio rotativo dall'innovativo design da lui ideato per Suv d'alta gamma, tipo Maserati Levante e realizzato, in un solo giorno, per Sila Group, azienda leader nel campo dell'automotive components. A novembre, un'altra sua creazione, appunto il "Motorino", viene scelta, insieme a quelle di altri 19 giovani designer italiani nella fascia d'età tra 18 e 35 anni, per rappresentare l'Italia nel "The Youth Design Day" (tema "Design e Pianeta - Proiezioni di Sostenibilità", progetto "Switch on your creativity") svoltosi ad Osaka nello Spazio Arte dell'Istituto Italiano di Cultura di Osaka nella cornice del più grande Festival italiano in Giappone dal titolo "Italia, Amore mio!" organizzato dalla Camera di Commercio italiana in Giappone.