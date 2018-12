Sosta selvaggia, rimozioni di auto a raffica

A Terni, domenica 16 dicembre, sono state ventisei le vetture, fra cui due mezzi del Comune, e un autocarro che sono stati rimossi dal carro attrezzi chiamato dagli agenti della polizia locale. Nei guai gli automobilisti distratti che non hanno letto i cartelli e i segnali di rimozione che annunciavano la fiera di Santa Lucia allestita in corso del Popolo e anche in largo Frankl. Per il resto la tradizionale manifestazione è stata presa d'assalto, come di consueto, da migliaia di ternani alle prese con lo shopping natalizio.