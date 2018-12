Chiuso al traffico un tratto del viadotto Toano

Viadotto Toano sotto osservazione a Terni. Sabato 15 dicembre polizia stradale e Anas hanno deciso di effettuare un intervento in stato di urgenza per alcuni problemi al piano stradale relativi, in particolare, ad alcuni giunti, tra l’altro abbastanza nuovi. Così un tratto di circa 2, 300 metri, in direzione Orte, è stato chiuso al transito dei mezzi, con il conseguente restringimento della carreggiata, per consentire l'esecuzione di alcuni lavori.