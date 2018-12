Tir carico di proiettili di cannone, multati due autisti

Sull’Autostrada del Sole, nell’area di servizio Giove Ovest, sono proseguiti i controlli della “Campagna alto impatto merci pericolose” e la polizia stradale del compartimento per il Lazio e l'Umbria, in poche ore, ha accertato ben 114 violazioni alla normativa vigente. Il controllo svolto dagli specialisti della polstrada, negli ultimi due mesi, è stato serrato: 1.710 mezzi controllati, 1.665 infrazioni alla normativa del trasporto delle merci pericolose accertate, 25 patenti e 28 carte di circolazione ritirate. Numerose le infrazioni riscontrate: dall’etichettatura e le segnalazioni dei veicoli non conformi, agli equipaggiamenti di sicurezza mancanti, non idonei, o non funzionanti; dall'utilizzo di imballaggi fuori norma, fino ad arrivare al mancato fissaggio del carico. In quest’ultimo caso gli agenti hanno sanzionato i conducenti di due veicoli francesi che portavano oltre 700 proiettili di cannone disinnescati e destinati al totale disarmo, i quali non risultavano essere ben fissati secondo le norme che regolano il trasporto delle merci pericolose. Sono stati fermati anche autotrasportatori che viaggiavano ignari di aver caricato merce pericolosa e quindi privi di ogni documentazione e dotazione di sicurezza o con il cronotachigrafo alterato ovvero non rispettando i tempi di guida.