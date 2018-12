Giro di vite contro i veicoli inquinanti

Tolleranza zero a Terni contro i veicoli inquinanti dal prossimo anno e fino al 2021. Si prevedono alcune misure tra cui il blocco del traffico per le auto non dotate di adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti. E' quanto prevede il protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni e misure tese al miglioramento della qualità dell’aria ed a contrastare l’inquinamento atmosferico da Pm10 nell’area della Conca ternana sottoscritto, venerdì 14 dicembre a Roma, da Regione dell'Umbria e ministero dell’Ambiente. "Si tratta - sottolineano il sindaco Leonardo Latini e l’assessore all’Ambiente Benedetta Salvati - di un atto importante alla cui firma si è arrivati anche grazie ai nostri incontri e colloqui con il ministero dell’Ambiente e in particolare con il sottosegretario Vannia Gava".