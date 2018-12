Contro la sosta selvaggia arrivano le fioriere davanti ai negozi

Commercianti del centro storico di Terni contro le soste selvagge. In via Garibaldi gli operatori economici si autotassano e comprano fioriere per piazzarle davanti alle vetrine. Sono oltre trenta infatti le fioriere nuove di zecca che hanno già trovato posto lungo la centralissima via. L’iniziativa pilota sta cominciando ad avere un effetto domino e molti li imitano.

(servizio completo sull'edizione del 15 dicembre del Corriere dell'Umbria)