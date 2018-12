Truffa aggravata, condannata dipendente comunale

Secondo il tribunale di Terni, che l’ha condannata ad un anno di reclusione e al pagamento di 300 euro di multa, ha truffato il Comune per cui lavora - quello di Attigliano - reiterando e ‘gonfiando’ richieste di rimborso e note spese per viaggi ed indennità fino ad intascarsi 6.039 euro non dovuti. Fatti che risalgono all’ottobre del 2011 e che, ieri, hanno portato alla condanna di una 42enne originaria dell’orvietano, residente nella Teverina. La sentenza è stata emessa ieri dal giudice Barbara Di Giovannantonio che ha accolto le richieste formulate in aula dall’accusa.

