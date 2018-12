La fiera di Santa Lucia sbarca a largo Frankl

Sulla tradizionale fiera di Santa Lucia che si terrà domenica 16 dicembre a Terni interviene l’assessore comunale al commercio Stefano Fatale. “Come già per la fiera del Cassero abbiamo ritenuto di confermare la collocazione della fiera nel centro cittadino con l’obiettivo di contribuire a renderlo sempre più attrattivo. Considerata la concomitanza con le iniziative natalizie, la fiera di Santa Lucia, a differenza di quella del Cassero, non si estenderà in piazza Europa, piazza Solferino e piazza della Repubblica, ma per la prima volta l’amministrazione ha consentito lo svolgimento di una fiera anche in largo Frankl: in questo caso l’intento è quello di rendere più frequentate alcune zone del centro ancora poco conosciute e utilizzate dai cittadini, come l’ampia area pedonale dietro Corso del Popolo con i giardini che affacciano sul fiume Nera”.