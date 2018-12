Christmas Village, sabato e domenica torna il mercatino

E’ pronto ad iniziare il secondo fine settimana dedicato al Christmas Village nel parco di via Muratori. Se oggi pomeriggio, venerdì 14, è in programma la presentazione del nuovo libro del giornalista Mino Lorusso Il Saio e la Lince. Viaggio Sentimentale nelle Umbrie dei Miti (ore 17,30), anche chi ama le attività manipolative e creative avrà la possibilità di esprimersi con Impronte di Natale, laboratorio di stamping per adulti e bambini fissato per le 16,30. E si arriva così a sabato 15 dicembre: accanto all’apertura del mercatino, con nuovi espositori e tante idee regalo, sarà possibile visitare la mostra Auguri d’Epoca, curata dal Circolo Filatelico e Numismatico Rodolfo Borzacchini: decine e decine di cartoline di auguri dai primi del ‘900 fino agli anni ’40. Sempre sabato pomeriggio, alle 16,30, la biblioteca del CLT ospiterà il nuovo appuntamento dell’Associazione Gutenberg, che vedrà protagonista il grande poeta Elio Pecora che presenterà il suo libro “Favole dal Giardino”. Per i bambini, dalle 15,30 di sabato e alle 15 di domenica - ci sarà anche il Mago Pollo che intratterrà i più piccoli con piccole magie e tanto divertimento. Domenica continuano le Letture del Calendario dell’Avvento con la favola Lo Gnomo Perdigiorno (ore 16,30). Ma non solo: domenica alle 18 torna il teatro, l’emozione e la musica con I Racconti del Ciocco, di e con Stefano de Majo accompagnato dalla musica di Gustavo Gasperini e Fabrizio Longaroni. Musica e racconti natalizi, onirici, comici, commoventi, visionari...per tutti i bambini da 0 a 99 anni. Evento gratuito.