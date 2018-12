Arrestato spacciatore insospettabile

Arrestato spacciatore 30enne. I carabinieri di Narni Scalo, a seguito di scrupolosi controlli, sono riusciti a risalire ad un insospettabile pusher, residente a Narni, ma non nella zona Scalo, che nell’ultimo periodo riforniva i consumatori di quell’area. Dopo un controllo personale i militari hanno inizialmente trovato addosso allo spacciatore, che era privo di precedenti penali, solamente un grammo di cocaina ma il suo atteggiamento nervoso e l’evasività delle sue risposte hanno lasciato intendere che ci fosse dell’altro, confermando quindi le ipotesi investigative dei militari. Ed infatti, a seguito della successiva perquisizione effettuata nell’abitazione del giovane, sono stati rinvenuti non solo altri 50 grammi di cocaina ma anche 100 di hashish e 10 di marijuana già suddivisa in dosi pronte per la vendita al dettaglio. Inoltre i carabinieri hanno sequestrato al pusher un bilancino elettronico di precisione, degli involucri di cellophane usati per la preparazione ed il confezionamento della droga e circa 150 euro in contanti ritenuti proventi dello spaccio. L’uomo, un trentenne disoccupato originario del napoletano, è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione rientra nella serrata attività antidroga messa in campo dal Comando Provinciale di Terni e finalizzata a contrastare lo spaccio ed il consumo delle sostanze stupefacenti. I militari, hanno intensificato i controlli a ridosso delle festività natalizie.