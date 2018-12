Nuova viabilità e centri commerciali, Cospea guarda al futuro

La città che cambia volto, che guarda al futuro e allo sviluppo economico. Una Terni che vuole offrire nuove opportunità di lavoro soprattutto ai giovani. Non è un sogno, ma una realtà visto che nei primi mesi dell'anno (tra gennaio e febbraio) aprirà il nuovo centro commerciale Cospea 2, di fatto l'ipermercato Conad raddoppia. Nuovi negozi e di conseguenza probabili nuovi posti di lavoro per coloro che sono in cerca della prima occupazione o per coloro che hanno già maturato un'esperienza.