"Danno erariale di 23 mila euro per il Comune di Terni"

23 mila euro: questa la cifra contestata come presunto danno erariale a due dirigenti del Comune di Terni dalla procura regionale della Corte dei conti dell'Umbria. Secondo la magistratura contabile i due dirigenti avrebbero prorogato, dal 2012 al 2016 e ciascuno per il periodo in cui aveva diretto l'ufficio patrimonio, la gestione del servizio di distribuzione bevande e alimenti tramite distributori automatici - tecnicamente 'vending' - all'interno degli uffici comunali, senza espletare alcuna gara pubblica e mantenendo per lungo tempo lo stesso aggiudicatario.