"Il sindaco riceve i nostalgici della Repubblica Sociale", la denuncia dell'Anpi

Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, incontra il comitato per il 75° anniversario della Repubblica Sociale Italiana, ma non l'Anpi, alle cui richieste nemmeno risponde. A denunciarlo con una lettera aperta - inviata ai parlamentari e alle istituzioni umbre - è la stessa Associazione nazionale dei Partigiani che sottolinea di non aver mai ricevuto risposta ad una richiesta inviata al primo cittadino addirittura lo scorso mese di luglio. “Abbiamo appreso con qualche settimana di ritardo che il sindaco di Terni il 27 ottobre scorso ha ricevuto una delegazione del comitato “Pro 75° Anniversario della RSI in provincia di Terni”, guidata Pietro Cappellari e da Claudio Pitti – spiega l'ufficio di presidenza di Anpi Terni - A quanto riportato dalla stampa il suddetto comitato ha illustrato al primo cittadino il programma di attività per far conoscere nel territorio provinciale le “gesta” degli appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana. Riteniamo che scegliere di partecipare o non partecipare a eventi e ricorrenze destinati a celebrare momenti che, nel bene o nel male, hanno contributo a formare l’identità di una comunità, non attiene al programma amministrativo ma a scelte politiche e culturali fortemente radicate e trasversali presenti nella nostra città e che chi oggi è chiamato provvisoriamente a rappresentarla, dovrebbe tenere nella giusta considerazione”, osserva l'Anpi.