Al Christmas Village una cena per Santa Lucia

Il Christmas Village sta entrando nel vivo. Dopo i tanti curiosi, grandi e bambini, che hanno visitato il parco di via Muratori allestito a festa in occasione del fine settimana dell’8 dicembre, le attività continuano intensamente. Dopo la prima proiezione di eri, oggi pomeriggio in via Muratori torna il cinema con Belle e Sebastien 3, l’ultima avventura del bianco pastore dei Pirenei, in collaborazione con AST e Cityplex. La sera di giovedì 13 dicembre, al Clt si ricorda Santa Lucia con una cena tutta luci e atmosfera. Appuntamento alle 21 (prenotazioni presso il ristorante La Fonderia) ma già alle 20 ci sarà un momento da non perdere, con l’esibizione del Coro di San Francesco, alle 20 (appuntamento gratuito). Venerdì 14 alle 16.30 un nuovo laboratorio per grandi e bambini: Impronte di Natale, durante il quale gli adulti potranno costruire gli strumenti per la decorazione a stamping, mentre i più piccoli si divertiranno con attività manipolative e creative. Alle 17,30 la presentazione del nuovo libro del giornalista Mino Lorusso Il Saio e la Lince. Viaggio Sentimentale nelle Umbrie dei Miti.