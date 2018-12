Finge di essere stata rapinata ma viene scoperta

Era il 10 novembre scorso quando una 45enne si era recata dai carabinieri di Todi per denunciare di essere stata vittima di una rapina nei pressi di un distributore di carburanti sul tratto ternano della E45. I carabinieri della stazione di Acquasparta, competenti per territorio, avevano dato inizio a tutte le attività d’indagine del caso, visionando le immagini della videosorveglianza e raccogliendo le versioni di alcune delle persone presenti all’orario indicato dalla vittima. Ma già dopo le prime verifiche, la dinamica dell’evento riferita nella denuncia dalla donna aveva iniziato a vacillare: nessuno l’aveva mai vista entrare nel bar annesso al distributore di carburanti, né la sua autovettura era mai transitata in quella piazzola di sosta. I militari dell'Arma hanno quindi accertato come la rapina non fosse mai avvenuta e così la donna è stata denunciata a piede libero alla procura della Repubblica presso il tribunale di Terni per simulazione di reato. Pare che già nei mesi scorsi la donna avesse usato lo stesso stratagemma nel Viterbese.