Natale alla cascata delle Marmore

Arte, avventura e divertimento. Sono queste le parole d’ordine per vivere le festività natalizie nel parco della cascata delle Marmore, a Terni. Sono tante, infatti, le iniziative in programma per il mese di dicembre, adatte davvero a tutti i gusti e a tutte le età e realizzate in sinergia con l’amministrazione comunale. E partecipare alle attività sarà ancora più conveniente per chi si muoverà in treno, grazie alla convenzione con Trenitalia. Per chi ama l’avventura saranno in programma visite di carattere speleologico per scoprire le grotte della rupe di Marmore anche domenica 9 dicembre alle ore 11 e 30. Per gli appassionati della natura, il 15 dicembre, verrà organizzata una passeggiata naturalistica per conoscere il percorso briologico all’interno del parco alle ore 10 e 30.