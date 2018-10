Caccia ai banditi in fuga

A Terni vanno avanti senza sosta le indagini degli uomini della squadra mobile, coordinati dal dirigente Davide Caldarozzi, sul raid compiuto nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 ottobre al supermercato Eurospin in zona stadio. I banditi hanno fatto saltare la cassaforte con l'esplosivo. Gli investigatori stanno cercando di capire se le immagini girate dalle telecamere di sorveglianza siano utilizzabili e se possano fornire elementi utili alle indagini. Ma anche nel caso in cui ci fossero immagini utili, non sarà facile identificare i membri della banda. Anche perché tutti e cinque hanno agito con il volto travisato dalle sciarpe. In più tutti indossavano i guanti, elemento questo che taglierebbe fuori la ricerca delle impronte digitali.