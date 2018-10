La psicologia entra in rianimazione

In occasione dell'evento "Psicologia Umbria Festival" mercoledì 10 ottobre, alle ore 17 e 30, al Caffè letterario della Biblioteca comunale di Terni, si svolgerà l'incontro pubblico dal titolo "Riempire il silenzio: la comunicazione come strumento di cura in ospedale", organizzato dai Servizi di psicologia ospedaliera e di rianimazione dell'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Il filo conduttore del convegno sarà l'evoluzione che la cura della persona in terapia intensiva ha subìto negli ultimi anni, con particolare riferimento al valore della comunicazione e alla presenza dei familiari in un luogo, la rianimazione, da sempre considerato asettico, impersonale e incentrato esclusivamente alla cura del corpo. Nell'ultimo anno il Servizio di psicologia ospedaliera, diretto dal dottor David Lazzari, presidente dell'Ordine degli psicologici dell'Umbria, e la Struttura di anestesia e rianimazione guidata dalla dottoressa Rita Commissari, hanno rafforzato la loro collaborazione prevedendo la presenza di una psicologa nel reparto di rianimazione ogni martedì pomeriggio, al fine di offrire ai parenti delle persone ricoverate accoglienza, ascolto e informazioni relative alle condizioni di salute dei propri cari