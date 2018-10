Maxi tamponamento in galleria

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti sulla E45 per un incidente stradale che si è verificato sotto la galleria Collecapretto, a San Gemini. Si è trattato di un tamponamento. Non si segnalano feriti, ma la circolazione, durante la tarda mattinata di martedì 8 ottobre, ha subìto rallentamenti. Le cause dell'incidente stradale sono ancora in corso di accertamento.