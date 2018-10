Camera di commercio, Forza Italia: "Priorità alle esigenze del territorio"

“La riforma deve partire dal basso”. Così Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia, lancia l’iniziativa che punta ad una modifica delle norme che dovrebbero portare all’annessione della Camera di Commercio di Terni e Perugia. Un procedimento che è stato al momento sospeso dal Consiglio di Stato ma che preoccupa quindi non solo il comitato antisoppressione nato in questi mesi, ma anche gli azzurri. A presentare l’iniziativa nella sala consigliare di Palazzo Spada lo stesso Nevi, poi la capogruppo in Comune di Forza Italia Lucia Dominici, il presidente del consiglio comunale Francesco Ferranti, gli assessori Stefano Fatale e Sonia Bertocco e il coordinatore provinciale Sergio Bruschini. Nevi ha presentato il documento, firmato insieme all’altro deputato di Forza Italia Mauro D’Attis, dal titolo “Modifiche alle disposizioni in materia di Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”. “L’obiettivo – ha spiegato il deputato – è quello di modificare lo schema attuale, inserendo una maggiore partecipazione della Regione nel processo di riordino. Non è pensabile infatti tralasciare le esigenze del territorio per un mero obiettivo di risparmio, che tra l’altro, col le annessioni non si configurerebbe nemmeno”.