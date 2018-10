La Corte costituzionale visita il carcere

Sei gli istituti penitenziari, tra cui anche quello ternano di vocabolo Sabbione il prossimo 29 ottobre, che saranno visitati dalla Corte costituzionale. L'obiettivo è quello di creare un dialogo tra i quattordici giudici della Corte e le diverse case circondariali coinvolte nel progetto. Il Popolo della Famiglia intanto chiede, visto l'importanza degli incontri, che i Comuni siano informati delle modalità che "gli istituti penitenziari vorranno mettere in atto per i programmi di reinserimento" e che "le soluzioni ipotizzate non destabilizzino un mercato del lavoro già reso precario da una domanda interna ridotta, oltre che affaticato da un'offerta di manodopera a basso costo che un’immigrazione fuori controllo ha generato".