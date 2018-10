La Comunità Incontro piange Mauro Lupari

La Comunità Incontro Onlus Molino Silla di Amelia venerdì 5 ottobre ha perso Mauro Lupari, uno dei più stretti collaboratori di don Pierino Gelmini. Per anni ha lottato contro il cancro come un guerriero, con tutta la sua forza per avere la meglio sulla malattia, ma non ce l'ha fatta. A soli 57 anni- dicono da Molino Silla - è accanto a don Pierino nella prateria del cielo.Ora la salma è stata spostata all'auditorium di Molino Silla dove lunedì 8 ottobre, alle 11, verrà celebrato il funerale. Il responsabile della Comunità Incontro, Giampaolo Nicolasi, insieme ad Antonio Chieppa, Claudio Previtali, Marco Araclea e tutta l'equipe multidisciplinare, visibilmente commossi, hanno voluto sottolineare la grande forza di Mauro Lupari.