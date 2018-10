Turista ritrova lo zainetto con 4.000 euro

I carabinieri di Porano, sabato 6 ottobre, hanno restituito a un turista lo zainetto che aveva appena smarrito. Al suo interno c'erano preziosi e contanti per un valore complessivo di quasi 4.000 euro. Lo zainetto è stato ritrovato da un equipaggio della stazione del piccolo comune umbro nel corso di un servizio di controllo. Incredulo il turista brasiliano che era appena arrivato in zona per visitare questo meraviglioso angolo di Umbria. L'uomo ha ringraziato i militari dell'Arma per la preziosa attività svolta anche in questo caso.