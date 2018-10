Schianto sulla Flaminia, muore noto imprenditore ternano

Ancora sangue sulla statale Flaminia. L'ennesimo impatto è avvenuto venerdì mattina, intorno alle 10,30, lungo la strada Flaminia fra Terni e Spoleto, nei pressi della frazione di Molinaccio. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, un autoarticolato si è scontrato con una Land Rover. Il conducente della jeep, un uomo di 70 anni, ternano, ha perso la vita. E' rimasto incastrato fra le lamiere del mezzo e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Inutili i soccorsi.

Sul posto la Polstrada, i Vigili del fuoco e il personale del 118.

La strada statale 3 “Via Flaminia” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità del confine tra le province di Terni e Spoleto, a causa di un incidente avvenuto tra le località Castagna e Molinaccio (km 106,600). Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Sul posto anche personale dell'Anas impegnato per un ripristino immediato della viabilità.

La vittima è Tarquinio Amati, originario di Montefranco, noto imprenditore nel settore delle pompe funebri, e titolare di uno storico negozio di piante e addobbi floreali fra viale della Stazione e via Galvani. Amati lascia la moglie e tre figli.