Leonardo Grimani nuovo segretario del Pd

“Superiamo il clima di guerriglia giornaliero e lavoriamo su un tessuto comune”. Riparte da queste linee il Partito democratico di Terni, che nell’ultima assemblea ha eletto il nuovo segretario comunale, il senatore e sindaco di San Gemini Leonardo Grimani, dopo le dimissioni di Sara Giovannelli. Una assemblea che ha dato la plastica rappresentazione della spaccatura che vive il partito: dei 104 membri solo 59 erano presenti al momento del voto (tutti a favore di Grimani, sostenuto dall’area Bucari-Corsi-Pardini-Brega), quindi 45 non erano in aula o l’hanno lasciata al momento della votazione (circoli assenti); nel frattempo si contano le dimissioni di cinque esponenti della mozione Fiorucci, e tra i quaranta rimanenti diversi avrebbero già manifestato la volontà di non partecipare alle assemblee. Insomma per Grimani tanto lavoro davanti. “Non era mia intenzione – spiega – proporre la mia candidatura, questo per rispondere a chi in queste ore mi critica per i miei tanti incarichi. Non solo alla ricerca di protagonismo ma ho dato la mia disponibilità al partito. Da lì poi è partito un percorso che ha portato a questa elezione”. Tante le sfide da affrontare. “Mi faccio carico di una possibilità di rilancio che può esserci solo se superiamo questo clima di guerriglia giornaliero. Deve esserci un dibattito anche articolato nel partito, e sono sicuro che ci sarà. Ma dobbiamo ritrovare un tessuto comune attraverso il superamento dei personalismi. Io dico, rimettiamoci a fare politica: mettiamoci al servizio della causa e ascoltiamo, anche quegli iscritti che ora non si sentono rappresentati dal partito. Torniamo a parlare ai quartieri e puntiamo su una nostra visione di città”.