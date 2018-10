Terremoto in Forza Italia, lascia anche Valeria D'Acunzo

Terremoto nel centrodestra. Dopo le dimissioni clamorose d'inizio settimana di Federico Brizi, che accusava gli azzurri ternani di considerare il partito solo come un trampolino di lancio per interessi personali, ha lasciato giovedì mattina il gruppo consiliare di Forza Italia anche Valeria D'Acunzo. Quella entrata in consiglio comunale a metà settembre dopo la decadenza ex legge Severino di Raffaello Federighi. Anche la D'Acunzo come Brizi è entrata nel gruppo misto. Le dimissioni stavolta sembrerebbero essere collegate proprio al subentro nello scranno lasciato da Federighi.

"In data odierna ho consegnato - dichiara giovedì la consigliere comunale Valeria D'Acunzo al sito ufficiale del Comune - le mie dimissioni dal gruppo di Forza Italia. La mia uscita è una scelta personale, avendo ricevuto nella giornata di martedì 2 ottobre, un ricorso al Tar da parte del dottor Federighi, rispetto alla sua decadenza da consigliere comunale.

Affinchè io possa tutelare nelle sedi opportune la mia persona e il ruolo affidatomi dai cittadini quantomeno fino al giorno del pronunciamento della sentenza definitiva, non intendo partecipare al gruppo del partito nel quale sono state eletta. Dalla data odierna aderirò al gruppo misto".

Nel gruppo di Forza Italia restano a questo punto Francesco Maria Ferranti, presidente del consiglio comunale, e Lucia Dominici, capogruppo. Un gruppo a questo punto troppo esiguo per esprimere due assessori, Sonia Bertocco e Stefano Fatale, fatto questo che potrebbe aprire a un rimpasto.