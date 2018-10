Schianto in via del Centenario, auto distrutte e tre feriti

Forse una precedenza non rispettata, ma sulla dinamica stanno indagando i vigili urbani, la causa dello scontro poco dopo le 9.30 di giovedì all’incrocio coperto da semaforo tra via del Centenario e la strada di Lagarello. Nello schianto sono rimaste coinvolte una Bmw e un’Alfa Romeo Mito. L'impatto è stato violento, tale da distruggere la parte anteriore delle due auto; due donne e un uomo sono finiti in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Nell’incidente è stata coinvolta anche Mini condotta da una ragazza: lievi i danni alla vettura e per la guidatrice nessuna ferita. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale. Chiuso temporaneamente il tratto di via del Centenario che va dall’incrocio con via dei Gonzaga a quello con strada di Lagarello. Un pale della luce è finito in bilico dopo l'impatto di una delle auto. Sul posto anche tecnici dell'Asm per riposizionarlo.