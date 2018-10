Auto si capovolge sul Rato, due donne e una bimba di 6 mesi illese per miracolo

Avrebbe potuto essere una strage, invece miracolosamente non c'è stato nemmeno un ferito.

L'incidente è avvenuto nel corso della notte tra mercoledì e giovedì lungo il raccordo Terni-Orte, direzione Roma. Un’auto, per cause ancora all'esame delle forze dell’ordine, si è capovolta dopo aver urtato un mezzo pesante in fase di sorpasso. L'auto si sarebbe ribaltata più volte su se stessa, rimanendo distrutta dall'impatto. All'interno del mezzo c'erano due donne e una bimba di 6 mesi che sono rimaste miracolosamente illese. Sul posto Vigili del fuoco, Polstrada e un'ambulanza del 118 che ha portato in ospedale le due donne e la bimba. Per loro sembra che non ci siano conseguenze.